Эндрю Робертсон: «Первый пропущенный гол в матче с Россией все изменил»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2).

— Я думаю, что мы хорошо выглядели в первом тайме и в начале второго, но первый пропущенный гол все изменил, — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА. — Мы должны были определенно играть лучше.

У нас есть шанс пройти отбор на Евро через плей-офф Лиги Наций, и мы с нетерпением ждем этого. Должны готовиться, чтобы победить в этих играх.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира