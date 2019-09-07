Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2).

- Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона. — Все 14 футболистов не делали то, что должны были. Никто не получает проходной балл, кроме Марша, может быть. Мы не играли так, как умеем.

Мы опускались намного глубже, что сыграло им на руку с таранным форвардом впереди. Каждый раз, когда получали мяч после гола, отдавали его и смотрели. Они получили гол, который заслужили. После первого тайма мы не смогли вернуться к тому, что было до нашего гола. Если бы это сделали, то забили бы снова. Не думаю, что Россия была лучшей сегодня. Это случай из того, кто хуже.

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