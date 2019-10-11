Эден Азар призывает сборную Бельгии набрать 30 очков из 30 в группе с Россией

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар после матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Сан-Марино (9:0) поделился впечатлениями от выхода в основную стадию турнира.

— Я счастлив — мы прошли квалификацию, было много голов, болельщики тоже счастливы, — цитирует Азара официальный сайт УЕФА. — Но мы могли забить больше, так что есть небольшое разочарование по этому поводу. Теперь нам нужно набрать 30 очков из 30 в группе.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира