Капитан сборной России Артем Дзюба оформил дубль в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0). Для него эти голы стали 159-м и 160-м в зачет «Клуба 100». Форвард «Зенита» обошел Андрея Аршавина (158) и вышел на чистое шестое место. Ему осталось три гола до Александра Мостового (163) и четыре — до Сергея Родионова (164).

Из 160 голов 106 Дзюба забил в чемпионате России, 10 — в Кубке страны, 21 — в еврокубках и 23 — в сборной. Рекорд по-прежнему принадлежит Александру Кержакову (233).