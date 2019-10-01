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Джано получил вызов в сборную Грузии на отборочные матчи к Евро-2020

1 октября 2019, 17:44
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Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Ирландии (12 октября, Тбилиси) и Гибралтара (15 октября, Виктория), сообщает официальный сайт красно-белых.

После пяти сыгранных встреч Грузия с 4-мя очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице группы D.

В текущем сезоне Джано провел 7 матчей за «Спартак» и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-01-dzhano_vyzvan_na_matchi_s_irlandiyey_i_gibraltarom/

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