Джано получил вызов в сборную Грузии на отборочные матчи к Евро-2020

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Ирландии (12 октября, Тбилиси) и Гибралтара (15 октября, Виктория), сообщает официальный сайт красно-белых.

После пяти сыгранных встреч Грузия с 4-мя очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице группы D.

В текущем сезоне Джано провел 7 матчей за «Спартак» и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира