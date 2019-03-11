Дюков планирует посетить сборную России в Новогорске

Новый президент Российского футбольного союза Александр Дюков планирует посетить сборную России перед матчами отборочного цикла чемпионата Европы-2020. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

– В РФС поменялся президент, вы с Дюковым наверняка общались. Какие-то нюансы в отношении сборной будут меняться? Может, у вас появится возможность дополнительных сборов?

– В этом плане есть наши желания, и есть возможности, тут ничего не поменялось. Есть регламент ФИФА, есть окна, которые мы должны задействовать. Александр Дюков знает наш график, возможен его визит в Новогорск. Это рабочие моменты, которые руководители могут обсуждать. График он знает. Если решит, сможет приехать к команде.

В понедельник Черчесов огласил состав сборной России на подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. С бельгийцами национальная команда сыграет в Брюсселе 21 марта, а с Казахстаном – в Астане 24 марта. (Александр Рогулев)