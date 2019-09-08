Дубль Мхитаряна помог сборной Армении обыграть Боснию и Герцеговину

Сборная Армении на своем поле обыграла Боснию и Герцеговину (4:2) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

В составе победителей Генрих Мхитарян отметился дублем, хавбек Степан Лончар

отметился автоголом отметился, еще один гол забил Оганес Амбарцумян. В составе сборной Боснии и Герцеговины забитыми мячами отметились форвард Эдин Джеко и хавбек Амер Гояк.

После этой победа сборная Армении вышла на 3 место в группе J.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа J

Армения — Босния и Герцеговина — 4:2 (1:1)

Голы: Мхитарян, 3 (1:0). Джеко, 13 (1:1). Мхитарян, 66 (2:1). Гояк, 70 (2:2). О.Амбарцумян, 77 (3:2). Лончар, 90+5 — в свои ворота (4:2).

Армения: Айрапетян, О.Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Казарян, Мхитарян, Мкртчян (Григорян, 75), К.Оганесян (А.Оганесян, 83), Овсепян (Варданян, 79), Барсегян, Адамян.

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Колашинац, Тодорович (Байич, 85), Пьянич, Бешич (Лончар, 80), Вишча (Дульевич, 64), Цимирот, Гояк, Джеко.

Предупреждения: Вишча, 25. Казарян, 33. Бешич, 45+1. Джеко, 72. Пьянич, 72. Айрапетян, 85.

Судья: Бастьен (Франция).

8 сентября. Ереван. Стадион Республиканский имени Вазгена Саркисяна.