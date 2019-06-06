Дмитрий Булыкин: "Сборная России обязана набирать максимум из возможных очков"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино отметил, что россияне обязаны набирать максимум очков в июньских встречах.

– Все футболисты понимают ответственность, которая на них лежит в предстоящих играх, – цитируют "Известия" Булыкина. – Но мы обязаны набирать максимум из возможных очков. Осечек быть не должно. Надеюсь, всё будет нормально. Грядущие матчи – отличный шанс для каждого из игроков, чтобы проявить себя и закрепиться в основном составе сборной.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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