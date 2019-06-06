Денис Бояринцев: "Сан-Марино – не ровня сборной России"

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев уверен, что российские футболисты добются нужного результата в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино, несмотря на травмы Дениса Черышева и Юрия Газинского​.

– Потеря любого из лидеров никак не должна сказаться на сборной России в матче с таким соперником, – цитируют "Известия" Бояринцева. – Уверен, ребята добьются нужного результата и без столь важных игроков, как Черышев или Газинский. При всем уважении к Сан-Марино эта команда – не ровня нашей сборной.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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