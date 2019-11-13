Делф покинул сборную Англии из-за травмы

Полузащитник «Эвертона» Фабиан Делф покинул расположение сборной Англии. У футболиста появились проблемы с мышцами бедра, сообщает The Guardian.

Национальной команде предстоит провести два заключительных матча отбора Евро-2020. Англия сыграет с Черногорией 14 ноября дома, а 17 ноября встретится с Косово на выезде. После 6 матчей подопечные Гарета Саутгейта с 15 очками занимают первое место в группе A.

Ранее из состава английской сборной из-за травм выпали вратарь «Астон Виллы» Том Хитон и полузащитник «Челси» Росс Баркли.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира