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Делф покинул сборную Англии из-за травмы

08:23
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Полузащитник «Эвертона» Фабиан Делф покинул расположение сборной Англии. У футболиста появились проблемы с мышцами бедра, сообщает The Guardian.

Национальной команде предстоит провести два заключительных матча отбора Евро-2020. Англия сыграет с Черногорией 14 ноября дома, а 17 ноября встретится с Косово на выезде. После 6 матчей подопечные Гарета Саутгейта с 15 очками занимают первое место в группе A.

Ранее из состава английской сборной из-за травм выпали вратарь «Астон Виллы» Том Хитон и полузащитник «Челси» Росс Баркли.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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