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Де Лигт установил рекорд в матче с Северной Ирландией

11 октября 2019, 10:45
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Защитник сборной Голландии Маттейс де Лигт в матче отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией (3:1) установил новый рекорд, сообщает Opta. Для 20-летнего игрока этот матч стал 20-м в сборной. Он стал самым молодым футболистом сборной Голландии, которому удалось достичь этого показателя.

В текущем сезоне де Лигт провел 10 матчей и не отметился результативными действиями. Сборная Голландии 13 октября сыграет отборочный матч Евро-2020 с Белоруссией в гостях.

Голландия — Северная Ирландия

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