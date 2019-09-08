Данилу: «Матч с Украиной будет сложным»

Полузащитник сборной Португалии Данилу после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) отметил, что игра была не самой сложной в группе. Также он считает, что в следующей игре с Украиной будет сложнее.

— В атаке мы были довольно хороши. Нам удалось забить четыре гола, — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу. — В обороне допустили ошибки, которых обычно не делаем. Не сказал бы, что это был самый сложный матч. Возможно, только из-за атмосферы здесь было сложно. Впереди еще есть игра с Украиной, которая лидирует в группе, и я думаю, что эта игра будет сложной.