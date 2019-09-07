Что лучше: секс или голы за Англию? Линекер знает ответ
7 сентября 2019, 20:43
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер похвалил команду за яркую игру в матче отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии. В концовке встречи англичане ведут со счетом 4:0.
Коллега Линекера, британский журналист Пирс Морган, спросил экс-футболиста: «Лучше, чем секс?»
«Забивать за Англию всегда было лучше. Потому что сексом может заниматься кто угодно», — ответил Линекер.
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