Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели отборочного турнира Евро-2020
16 октября 2019, 17:32
УЕФА опубликовал в Twitter символическую сборную по итогам игровой недели в рамках отборочного цикла Евро-2020. В нее вошли сразу два игрока сборной России: защитник Андрей Семенов и хавбек Денис Черышев.
Сборная России провела два матча, обыграв команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0). Черышев забил два мяча в ворота киприотов, а Семенов помог сборной провести обе встречи на ноль.
Lewandowski, Kane & Lukaku leading the line ???#EURO2020 | @FedExEurope pic.twitter.com/q44m6JSnlY— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 16, 2019
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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