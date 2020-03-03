Черчесов рассказал об угрозе коронавируса и противогазе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную угрозу коронавируса для национальной команды. По его словам, перед вылетом на жеребьевку Лиги наций-2020/21 он не получал каких-то особенных инструкций.

— Не знаю, мы в это не вовлечены, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я лечу в Амстердам, мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал маску или противогаз. Мне сложно сказать, нас об этом не информируют, никаких предписаний нет. Мы спокойно к этому относимся.