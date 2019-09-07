Черчесов опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией
7 сентября 2019, 07:25
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Шотландией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 в своем Instagram выложил фото из раздевалки.
— Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер. Но уже через пару дней следующий матч, будем готовиться к нему, — подписал фото Черчесов.
Сборная России набрала 12 очков и расположилась на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает 4-ю строчку.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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