Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» рассказал, насколько изменился за последний год нападающий Артем Дзюба. В сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020 национальная команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).

— Мирослав Ромащенко регулярно ездит по странам и собирает информацию. На нем большой груз работы. Отправился ли он снова в Шотландию с учетом того, что соперник хорошо знаком?

— Сейчас будем решать этот вопрос. Все нюансы не буду говорить, но будем думать. У нас во всех странах есть свои люди, которые всегда готовы предоставить нам нужную информацию. Пока мы склоняемся к тому, чтобы не отправлять Ромащенко: наверное, Шотландия не будет тренера менять, Бельгия — тоже. Мы их хорошо знаем, информации достаточно.

— Дзюба один из лучших бомбардиров этого отбора. После ЧМ он стал лучше?

— Я его с 18 лет знаю, он для меня такой же. Сейчас у него, понятно, другая ответственность, капитанство, результат должен давать. За это время он сильно повзрослел и недавно прочел, что и поседел. Главное, чтоб свои функции хорошо выполнял.

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