Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 12 октября
Группа D
Грузия — Ирландия
12 октября. Тбилиси. Стадион им.Бориса Пайчадзе. 16.00.
Судья: Гвида (Италия).
Дания — Швейцария
12 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен». 19.00.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
Группа F
Фареры — Румыния
12 октября. Торсхавн. Стадион «Торсвеллюр». 19.00.
Судья: Агаев (Азербайджан).
Норвегия — Испания
12 октября. Осло. Стадион «Уллевол». 21.45.
Судья: Оливер (Англия).
Мальта — Швеция
12 октября. Та Кали. Стадион «Национальный». 21.45.
Судья: С.Иванов (Россия).
Группа J
Босния — Финляндия
12 октября. Зеница. Стадион «Билино Поле». 19.00.
Судья: Кружляк (Словакия).
Италия — Греция
12 октября. Рим. Стадион «Олимпийский». 21.45.
Судья: Карасев (Россия).
Лихтенштейн — Армения
12 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 21.45.
Судья: Ковач (Румыния).
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира