Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 11 октября

У сборной Англии есть шанс завоевать путевку на Евро-2020. В октябре участниками турнира могут стать Украина, Испания и Италия.

Группа A

Чехия — Англия — 2:1 (1:1)

Голы: Кейн, 5 — с пенальти (0:1). Брабец, 9 (1:1). Ондрашек, 85 (2:1).

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Брабец, Боржил, Масопуст (Змргал, 90), Соучек, Крал, Дарида, Янкто (Копиц, 82), Шик (Ондрашек, 65).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз, Дж.Хендерсон, Райс (Абрахам, 88), Маунт (Баркли, 72), Стерлинг, Кейн, Санчо (Рэшфорд, 73).

Предупреждения: Янкто, 9. Роуз, 10. Стерлинг, 68. Дж.Хендерсон, 90+2.

Судья: Скомина (Словения).

11 октября. Прага. Стадион «Синобо».

Черногория — Болгария — 0:0

Черногория: Петкович, Савич (Косович, 39), Симич, Марушич, Секулич, Йовович (Янкович, 67), Вукчевич, Лагатор, Хакшабанович (Миркович, 82), Бечирай, Больевич.

Болгария: Илиев, Занев, Недялков, Димитров, Пашов, Попов (Костадинов, 63), Марселинью (Иса, 70), Малинов, Г.Иванов, Краев, Вандерсон (Карагарен, 77).

Предупреждения: Пашов, 20. Лагатор, 30. Малинов, 90. Янкович, 90+5.

Судья: Экберг (Швеция).

11 октября. Подгорица. Стадион «Градски».

Группа B

Украина — Литва — 2:0 (1:0)

Голы: Малиновский, 29 (1:0). Малиновский, 58 (2:0).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Степаненко (Сидорчук, 73), Ярмоленко (Цыганков, 64), Марлос (Коноплянка, 59), Болбат, Малиновский, Зинченко, Мораэс.

Литва: Черняускас, Андрюшкевичюс (Шимкус, 62), Гирдвайнис, Климавичюс, Миколюнас, Вербицкас, Жулпа, Воробьев, Новиков, Лаукжемис (Матулевичюс, 77), Голубикас (Ласицкас, 73).

Предупреждения: Новиков, 54. Степаненко, 55. Жулпа, 57.

Судья: Лехнер (Австрия).

11 октября. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

Португалия — Люксембург — 3:0 (1:0)

Голы: Бернарду Силва, 16 (1:0). Криштиану Роналду, 65 (2:0). Гонсалу Гедеш, 89 (3:0).

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Семеду, Рубен Диаш, Жоау Моутинью (Невеш, 89), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Гонсалу Гедеш, 77), Криштиану Роналду, Жоау Феликс (Жоау Мариу, 88).

Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Герсон, Янс, В.Тилль (Бенси, 88), О.Тилль, Баррейро, Тюрпель (Даниел да Мота, 59), Бонерт (Синани, 46), Родригеш.

Предупреждения: Баррейро, 9. Родригеш, 72.

Судья: Стефански (Польша).

11 октября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

Группа H

Андорра — Молдавия — 1:0 (0:0)

Гол: Валес, 63.

Андорра: Х.Гомес, Рубио, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра, Пуйоль (Родригес, 83), Мартинес (Алаэс, 61), Клементе (Ребес, 73).

Молдавия: Кошелев, Посмак, Граур, Рябчук, Препелицэ, Суворов, Чеботару, Ионицэ, Михалев (Дедов, 72), К.Санду, Гынсарь.

Предупреждения: Рубио, 32. Гынсарь, 37. Чеботару, 40. Мартинес, 45+2. Суворов, 76. Сервос, 84.

Удаление: Гынсарь, 55.

Судья: Лардо (Бельгия).

11 октября. Андорра-ла-Велья. Стадион «Эстади Насьональ».

Турция — Албания — 1:0 (0:0)

Гол: Дженк, 90.

Турция: Гюнок, Каан Айхан (Чаглар Сеюнджю, 46), Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Эмре Белезоглу (Ирфан Кахведжи, 66), Озан (Юсуф Языджи, 80), Хакан Чалханоглу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Дженк.

Албания: Стракоша, Джимсити, Дермаку, Весели, Исмайли, Мемушай (Абраши, 72), Леньяни (Роши, 57), Гьясула, Баре, Чикалеши (Балай, 84), Манай.

Предупреждения: Дермаку, 4. Мерих Демирал, 7. Баре, 7. Мемушай, 12. Каан Айхан, 26. Озан, 69. Абраши, 83. Джимсити, 86.

Судья: Хацеган (Румыния).

11 октября. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».

Исландия — Франция — 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 66 — с пенальти.

Исландия: Халльдоурссон, Пальссон, А.Сигурдссон, Ауднасон, Скуласон, Гвюдмундссон (Бедварссон, 15), Бьярнасон, Сигюрьенссон (Финнбогасон, 73), Траустасон (Р.Сигурдссон, 81), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон.

Франция: Манданда, Павар, Лангле, Варан, Динь, Канте, Матюиди, Толиссо, Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 78), Коман (Иконе, 88).

Предупреждения: Жиру, 29. А.Сигурдссон, 43. Г.Сигурдссон, 63. Павар, 68. Толиссо, 88.

Судья: Рокки (Италия).

11 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

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