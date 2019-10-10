Евро-2020, отбор: результаты матчей 10 октября

Россия против Шотландии и другие игры

Группа I

Россия — Шотландия — 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 57 (1:0). Оздоев, 60 (2:0). Дзюба, 70 (3:0). Головин, 84 (4:0).

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Оздоев, Головин, Жирков (Черышев, 66), Дзюба (Комличенко, 86).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгру, Робертсон, Палмер, Макгинн, Снодграсс, Флек (Армстронг, 81), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46).

Предупреждение: Флек, 41.

Судьи: Кехлет. Нергор, Серенсен (все — Дания).

10 октября. Москва. Стадион «Лужники».

Казахстан — Кипр — 1:2 (1:0)

Голы: Ерланов, 34 (1:0). Сотириу, 73 (1:1). Н.Иоанну, 84 (1:2).

Казахстан: Непогодов, Суюмбаев, Малый, Ерланов, Марочкин, Абикен (Федин, 80), Куат (Тагыберген, 90), Исламхан, Вороговский, Перцух, Жангылышбай (Хижниченко, 61).

Кипр: Панаи, Меркис (Шполярич, 61), Н.Иоанну, Лаифис, Минтиккис (Захариу, 46), Кусулос, Артиматас, Кириаку, Кости, Сотириу, Папулис (Маргаса, 88).

Предупреждения: Суюмбаев, 5. Исламхан, 25. Меркис, 25. Ерланов, 39. Минтиккис, 44. Абикен, 50. Куат, 64. Перцух, 72.

Судья: Поусон (Англия).

10 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

Бельгия — Сан-Марино — 9:0 (6:0)

Голы: Лукаку, 28 (1:0). Шадли, 31 (2:0). Бролли, 35 — в свои ворота (3:0). Лукаку, 41 (4:0). Алдервейрелд, 43 (5:0). Тилеманс, 45+1 (6:0). Бентеке, 79 (7:0). Версхарен, 84 — с пенальти (8:0). Кастань, 90 (9:0).

Бельгия: Куртуа, Фермален, Фертонген, Алдервейрелд, Кастань, Шадли, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Феррейра-Карраско, 63), Мертенс (Версхарен, 63), Лукаку (Бентеке, 76).

Сан-Марино: Бенедеттини, Д.Симончини, Палацци, Бролли, Баттистини, Грандони (Лунадеи, 78), Э.Голинуччи, Муларони, Берарди (А.Голинуччи, 46), Джарди (Хирш, 46), Нанни.

Предупреждения: Мертенс, 51. Муларони, 82. Д.Симончини, 90+1.

Судья: Папапетру (Греция).

10 октября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

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Группа C

Белоруссия — Эстония — 0:0

Белоруссия: Гутор, Политевич, Мартынович, Матвейчик, Поляков, Стасевич, Драгун, Яблонский (Лисакович, 83), Маевский, Скавыш (Лаптев, 64), Савицкий (Бахар, 59).

Эстония: Лепметс, Тенисте, Калласте, Баранов, Метс, Васильев, Кяйт, Крейда, Зенев (Лийвак, 59), Ойямаа (Миллер, 89), Сорга (Саппинен, 80).

Предупреждения: Политевич, 41. Лийвак, 82.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

10 октября. Минск. Стадион «Динамо».

Голландия — Северная Ирландия — 3:1 (0:0)

Голы: Магеннис, 75 (0:1). Депай, 80 (1:1). Л.де Йонг, 90+1 (2:1). Депай, 90+4 (3:1).

Голландия: Силлессен, Дюмфрис (Л.де Йонг, 78), де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вайналдум, Ф.де Йонг, де Рон (ван де Бек, 66), Бергвайн, Депай, Бабел (Мален, 66).

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Смит, Каткарт, Дж.Эванс, Фергюсон, Дэйвис, Сэвилл (Томпсон, 83), К.Эванс (Флэнаган, 87), Макнэйр, Лафферти (Магеннис, 66), Даллас.

Предупреждения: Пикок-Фарррелл, 53. Дж.Эванс, 60. Смит, 67. Депай, 90+5.

Судья: Бастьен (Франция).

10 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Группа E

Словакия — Уэльс — 1:1 (0:1)

Голы: Мур, 25 (0:1). Куцка, 53 (1:1).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьембер, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка, Мак (Гараслин, 79), Руснак, Лоботка, Боженик (Шафранко, 86).

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 58), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 66), Джеймс, Бэйл, Мур.

Предупреждения: Бэйл, 15. Ампаду, 33. Джон.Уильямс, 50. Дьембер, 51. Джеймс, 90+4.

Удаление: Дьембер, 88.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

10 октября. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

Хорватия — Венгрия — 3:0 (3:0)

Голы: Модрич, 5 (1:0). Петкович, 24 (2:0). Петкович, 42 (3:0).

Нереализованный пенальти: Перишич, 55 (вратарь)

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Д.Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Ковачич, 67), Ракитич (Влашич, 74), Брозович, Перишич (Брекало, 60), Петкович, Ребич.

Венгрия: Гулачи, Кадар (Ланг, 46), Корхут, Орбан, Джуджак (Надь, 60), Ловренчич, Хольман, Кляйнхайслер, М.Вида, Шоллои (Варга, 76), Солои.

Предупреждения: Кляйнхайслер, 18. Д.Вида, 31. Брозович, 45. Ловренчич, 82.

Удаление: Кляйнхайслер, 56.

Судья: Орсато (Италия).

10 октября. Сплит. Стадион «Полюд''.

Группа G

Северная Македония — Словения — 2:1 (0:0)

Голы: Эльмас, 50 (1:0). Эльмас, 68 (2:0). Иличич, 90+5 — с пенальти (2:1).

Македония: Димитриевски, Ристовски (Зайков, 81), Ристевски, Муслиу, Адеми (Тошевски, 77), Спировски, Алиоски, Николов, Эльмас, Пандев (Тричковски, 66), Несторовски.

Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин (Попович, 48), Иличич, Куртич, Вербич (Зайц, 65), Безяк (Берич, 79), Шпорар.

Предупреждения: Пандев, 27. Муслиу, 42. Ристовски, 43. Куртич, 43. Зайков, 90+5.

Судья: Маккели (Голландия).

10 октября. Скопье. Стадион «Тоше Проески».

Австрия — Израиль — 3:1 (1:1)

Голы: Захави, 34 (0:1). Лазаро, 41 (1:1). Хинтереггер, 56 (2:1). Забитцер, 88 (3:1).

Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Пош (Триммель, 63), Баумгартлингер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер (Шауб, 59), Арнаутович (Грегорич, 82), Забитцер.

Израиль: Марсиано, Тавата (Бен Харуш, 54), Тиби, Даса, Эльхамед, Таа (Коэн, 76), Натхо, Захави, Биттон, Даббур (Вайссман, 70), Соломон.

Предупреждения: Баумгартлингер, 31. Пош, 48. Даббур, 48. Биттон, 55.

Судья: Коллам (Шотландия).

10 октября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».

Латвия — Польша — 0:3 (0:2)

Голы: Левандовски, 9 (0:1). Левандовски, 13 (0:2). Левандовски, 76 (0:3).

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Ошс, Ругинс, Лайзанс (Тоберс, 72), Я.Икауниекс, Кигурс (Цыганик, 86), Ракелс (Карашаускс, 72), Гутковский.

Польша: Щенсны, Глик, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 77), Рыбус (Реца, 80), Клих (Пентек, 60), Зелиньски, Шиманьски, Левандовски.

Предупреждение: Максименко, 52.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

10 октября. Рига. Стадион «Даугава''.

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