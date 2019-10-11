В отборочном матче Евро-2020 сборная Чехии сыграет с командой Англии. Стали известны стартовые составы команд.

Отметим, что в случае победы в этой встречи англичане гарантируют себе попадание на чемпионат Европы.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трнасляцию матча Чехия — Англия.

Чехия: Вацлик, Челустка, Брабец, Коуфал, Боржил, Крал, Соучек, Янкто, Дарида, Масопуст, Шик.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз, Кин, Магуайр, Райс, Хендерсон, Маунт, Стерлинг, Санчо, Кейн.

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