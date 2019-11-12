Бывший тренер Акинфеева: «У каждого вратаря свой характер. Не стоит обращать внимание на менталитет Гильерме»

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов в интервью «СЭ» оценил вратарскую линию в сборной России.

— Ведь дыма без огня не бывает. Ошибки Гильерме заставляют задумываться о первом номере в сборной накануне чемпионата Европы...

— Понимаете, любой вратарь должен набить шишки. Если голкипер, отыгравший на высоком уровне, скажет вам, что он не допускал ошибок, то он слукавит. Мягко говоря. Здесь нужно смотреть на другое.

— На что?

— Как Гильерме играет дальше, после этих ошибок, как они на него влияют. Вот и все. Гол в матче с «Ювентусом». Ну бывает... Это даже не ошибка, а несчастный случай. Вот честно!

— Вам не кажется, что Гильерме не хватает той уверенности в себе, какая есть у Акинфеева?

— У каждого вратаря свой характер. Есть лидеры, резкие ребята, есть те, кто в тени спокойно выполняют свою работу. Так что не стоит обращать внимание на менталитет Гильерме. Станислав Саламыч — опытный специалист, он, уверен, разберется. Мудрый человек. Меня сейчас спрашивают, кого ставить на ближайшие игры.

— Кого?

— Поймите, не мне нужно отвечать в данном случае. Мы наблюдаем за вратарями со стороны, а Черчесов знает ситуацию изнутри. Порой выбор тренера зависит еще и от игры команды противника. Помню, Акинфеев не мог принять участие в дерби с «Динамо». Вторым вратарем у нас тогда считался Веня Мандрыкин, а Володя Габулов — третьим. Мы решали с Валерием Георгиевичем, на кого сделать ставку.

В тот момент «Динамо» играло в силовой футбол, выполняло много подач и так далее. А при такой игре лучше себя чувствовал Габулов. В итоге он вышел и не пропустил. Считаю, тренерам вратарей не стоит делить своих подопечных на первого, второго, третьего. Каждый должен быть в определенной степени главным, готовым выйти на поле. (Виталий Айрапетов)

Вячеслав Чанов: «Акинфеев не испугается вернуться в сборную. Он боец! Но не надо на него давить»