Бывший тренер Акинфеева: «Только от Игоря зависит, вернется он в сборную или нет»

Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов в интервью «СЭ» оценил возможность возвращения голкипера в сборную России на чемпионат Европы-2020.

— Как относитесь к разговорам, что тренерский штаб сборной России попытается уговорить Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду на чемпионат Европы?

— Мы сейчас можем говорить, рассуждать... Но последнее слово за Игорем. Только от него зависит, вернется он в сборную или нет. Любое его решение нужно уважать. Другого варианта я не вижу. Понял его, когда он завершил выступления за сборную. Знал про травмы, про то, что ему стало тогда уже тяжело работать на два фронта.

Когда ты пашешь в таком режиме, то соответственно сокращается твоя футбольная карьера... Игорь уже не тот мальчик, про которого мы когда-то говорили. Настоящий мужчина, лучший вратарь России, который установил рекорды, на него равняются. Станислав Саламыч (Черчесов — Прим. «СЭ) — из вратарской семьи, все понимает. Как они решат, договорятся или нет? Это опять же вопрос не ко мне. (Виталий Айрапетов)

Вячеслав Чанов: «Акинфеев не испугается вернуться в сборную. Он боец! Но не надо на него давить»