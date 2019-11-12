Бывший тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов в интервью «СЭ» оценил возможность возвращения голкипера в сборную России на чемпионат Европы-2020.

— Некоторые специалисты и болельщики считают, что Акинфеев не рискнет вернуться в сборную. Все-таки он ушел из нее на триумфальной ноте. Все помнят его отбитый ногой пенальти в матче с Испанией, но вдруг он, не дай бог, пропустит обидный гол на Евро-2020 и перечеркнет свой невероятный успех на домашнем чемпионате мира?

— Да все эти разговоры про его страхи — бред! Продолжение травли... Фигня! Игорь ничего не боится. Когда мы только начали с ним работать, многие удивлялись: «Как вы ему доверяете место в воротах — вес не тот, рост не тот и так далее». А теперь, оказывается, он особенный. Некоторые специалисты даже говорят о том, что та система, по которой работает Акинфеев, не приемлема для других голкиперов.

— Почему?

— Не знаю... Потому что они говорят, что Игорь особенный. Я, правда, не до конца понимаю, что они вкладывают в это слово, какой смысл? (смеется). Поверьте мне, Акинфеев не боится больших турниров, серьезных матчей. Он боец! Пусть просто он сам разберется. Не надо на него давить. А то сейчас такой шум поднялся... (Виталий Айрапетов)

Вячеслав Чанов: «Акинфеев не испугается вернуться в сборную. Он боец! Но не надо на него давить»