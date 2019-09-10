Капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана (1:0). Единственный мяч на последних минутах провел Мариу Фернандес.

«Спасибо огромное всем вам, что на стадионе были, переживали за нас. Многие в барах, дома смотрели целыми компаниями. Это самое прекрасное, что спорт, в частности, футбол нас всех объединяет. Мы испытываем эти эмоции: иногда положительные, иногда негативные. Но мы просим не переоценивать и не недооценивать нашу победу. Она была непростой. Сейчас трудно со всеми играть.

Одно могу сказать: безразличия в этой сборной точно не будет. Мы сражаемся, мы бьемся. Иногда получается лучше, иногда хуже. Это жизнь, это футбол. Мы стараемся ради вас. Потому что без вас футбол — это не футбол", — сказал Дзюба в видеообращении.