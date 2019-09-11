Бернар Шалланд гордится игрой сборной Косова во втором тайме матча с Англией

Главный тренер сборной Косова Бернард Шалланд — о матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Англии (3:5).

— Мы несколько раз совершили необязательные потери и сразу оказывались в опасности, — цитирует Шалланда официальный сайт УЕФА. — Мы увидели, что в таких ситуациях мы можем играть лучше. Но если смотреть второй тайм, то мы можем гордиться командой. Мы показали хороший футбол и не сдались, играли как команда.

Англия — одна из сильнейших команд мира. В первом тайме их эффективность была на очень высоком уровне. Мы могли бы сидеть сзади и не играть в футбол и все равно уступить 0:4 или 0:5. Я недоволен первым таймом, но я беру за это ответственность. Я сказал команде, чтобы они вышли на поле и постарались, не жалея потом о результате.