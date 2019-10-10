Белоруссия и Эстония сыграли вничью в отборе Евро-2020

В рамках отборочного цикла Евро-2020 сборная Белоруссии на своем поле принимала Эстонию. Команда так и не смогли открыть счет в этой встрече — 0:0.

Эстония набрала первое очко в нынешнем отборочном турнире. На счету Белоруссии стало 4 балла — обе команды замыкают турнирную таблицу группы С.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа C

Белоруссия — Эстония — 0:0

Белоруссия: Гутор, Политевич, Мартынович, Матвейчик, Поляков, Стасевич, Драгун, Яблонский (Лисакович, 83), Маевский, Скавыш (Лаптев, 64), Савицкий (Бахар, 59).

Эстония: Лепметс, Тенисте, Калласте, Баранов, Метс, Васильев, Кяйт, Крейда, Зенев (Лийвак, 59), Ойямаа (Миллер, 89), Сорга (Саппинен, 80).

Предупреждения: Политевич, 41. Лийвак, 82.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

10 октября. Минск. Стадион «Динамо».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира