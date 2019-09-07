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Бельгия повторила популярный трюк с перепасовкой головами. Но на этот раз в бассейне

7 сентября 2019, 18:21

Сборная Бельгии повторила популярный среди футболистов трюк с перепасовкой мяча головами. По задумке футболисты пасовали друг другу головами, а Янник Феррейра-Карраско завершил серию пасов, направив мяч точно в чашу.

Примечательно, что бельгийцы сделали этот трюк, находясь в бассейне.

Бельгия — соперник сборной России по группе I отборочного турнира Евро-2020. Накануне бельгийцы разгромили Сан-Марино со счетом 4:0.

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