Азербайджан под руководством хорвата Юрчевича отобрал очки у Хорватии

Сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче отборочного турнира Евро-2020 — 1:1. Азербайджанцами руководит хорват Никола Юрчевич. В их составе вышел форвард «Динамо» Рамиль Шейдаев, а также бывший хавбек «Крыльев Советов» Эмин Махмудов. За хорватов 90 минут отыграл полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Вице-чемпионы мира лидируют в таблице группы E с 10 очками после 5 игр. На счету азербайджанцев это первое очко за 5 встреч.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа E

Азербайджан — Хорватия — 1:1 (0:1)

Голы: Модрич, 11 — с пенальти (0:1). Халилзаде, 72 (1:1).

Азербайджан: Балаев, Пашаев (Халилзаде, 46), Медведев, Мустафазаде, Кривоцюк, Гусейнов (Махмудов, 60), Гараев, Рахимов, Шейдаев, Назаров (Эюбов, 90), Эмрели.

Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Баришич, Бартолец (Брекало, 76), Модрич, Брозович, Влашич, Перишич, Петкович, Ребич (Оршич, 86).

Предупреждения: Брозович, 21. Кривоцюк, 62. Назаров, 67. Халилзаде, 69. Баришич, 70. Медведев, 90+3.

Судья: Шерер (Швейцария).

9 сентября. Баку. Стадион «Баксель Арена».