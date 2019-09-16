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Артем Милевский — Шевченко: «Николаич, пора». О чем это он?

16 сентября 2019, 10:44

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский опубликовал совместное фото с Андреем Шевченко в форме национальной команды. «Николаич, пора», — написал Милевский нынешнему главному тренеру сборной.

Возможно, Милевский намекнул, что пора его вернуть в сборную, за которую он не играл с 2012 года.

С января этого года Милевский защищает цвета брестского «Динамо», куда он вернулся после полугода в венгерском «Кишварде». В чемпионате Белоруссии-2019 на его счету 3 гола в 19 играх.

Nikalaich pora??????

Публикация от timi1010 (@timi1010)

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