Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский опубликовал совместное фото с Андреем Шевченко в форме национальной команды. «Николаич, пора», — написал Милевский нынешнему главному тренеру сборной.

Возможно, Милевский намекнул, что пора его вернуть в сборную, за которую он не играл с 2012 года.

С января этого года Милевский защищает цвета брестского «Динамо», куда он вернулся после полугода в венгерском «Кишварде». В чемпионате Белоруссии-2019 на его счету 3 гола в 19 играх.