Артем Дзюба: «Мариу умничка»

Капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0). Единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.

— Я толкался с кем-то из казахской команды, увидел, что мяч залетел, — сказал Дзюба в эфире «Матч премьер». — Мариу умничка. Три очка были очень важные. Вскрыть Казахстан тяжело.

Когда говорят, что это легкие команды — это все от лукавого. Армяне побеждают Боснию, Азербайджан играет вничью с Хорватией, Бельгия не может забить Сан-Марино 43 минуты. Не осталось команд, которые не умеют обороняться. Во втором тайме перестроились, смогли забить. Главное — это победа.

Спасибо болельщикам за поддержку. Когда едешь на матч, все улыбаются и машут, мурашки по коже. Это дорогого стоит.

Вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, думать об ошибках будем потом. Мы сильны именно командной игрой.