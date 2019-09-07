Артем Дзюба: «Кокорин и Мамаев? Главное, что дети увидят своих родителей»
7 сентября 2019, 00:47
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал выход на свободу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
— Как думаешь, до конца отборочного цикла Кокорин и Мамаев могут оказаться в сборной?
— Очень трудный вопрос, честно. У нас сборная играет, а разговоры о чем-то другом всегда. В этой ситуации самое прекрасное, что дети увидят своих родителей. Потому что дети всегда ждут родителей. Главное, что они скоро их увидят. (Александр Рогулев)
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