Артем Дзюба: «Давайте друг друга поддерживать и поменьше оскорблять»

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча с Шотландией (2:1) обратился к болельщикам в своем Instagram.

— Всем привет! Нахожусь чуть-чуть на эмоциях после игры, не уснуть до утра, поэтому решил записать видеообращение, — заявил Дзюба в своем Instagram. — Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас, переживал. Спасибо вам за СМС-ки, сообщения в Instagram, спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе и по телевизору.

Я очень вам благодарен, мы с ребятами честно сражались. Очень волнительный матч был и очень хотели порадовать всю страну своей победой. От лица всей команды выражаю вам благодарность за добрые слова. Мы безумно счастливы и вместе давайте двигаться дальше, вместе друг друга поддерживать, болеть и поменьше оскорблять и выливать грязь.

Сборная России одержала волевую победу над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Один из голов забил Дзюба.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира