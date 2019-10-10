Аршавин угадал стартовый состав сборной России
10 октября 2019, 20:36
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин точно предсказал стартовый состав команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Сомнения у футболиста вызывал только левый фланг: Аршавин предположил, что Станислав Черчесов выпустит слева в обороне Федора Кудряшова, а в полузащите — Юрия Жиркова. При этом он допустил, что Жирков может сыграть в защите, и тогда на позиции левого хавбека выйдет Денис Черышев. В результате сработал первый вариант.
Стартовый состав России выглядит следующим образом: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов — Ионов, Оздоев, Баринов, Головин, Жирков — Дзюба.
Результаты опроса
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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