Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

«Армянские воины». Мхитарян похвастался фотографией из победной раздевалки сборной Армении

9 сентября 2019, 13:39
Теги:

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян похвастался фотографией из победной раздевалки своей сборной после победного матча со сборной Боснии (4:2) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Мхитарян впервые в карьере забил в одном матче за национальную команду два мяча.

Результаты опроса

проголосовало: 6672
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия - Казахстан?
Крупной победой России
35.1%
Победой России с разностью в один-два мяча
54.1%
Результативной ничьей
3.0%
Нулевой ничьей
1.6%
Победой Казахстана с разностью в один-два мяча
3.0%
Крупной победой Казахстана
3.3%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Прямой эфир
Прямой эфир