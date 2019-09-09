«Армянские воины». Мхитарян похвастался фотографией из победной раздевалки сборной Армении
9 сентября 2019, 13:39
Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян похвастался фотографией из победной раздевалки своей сборной после победного матча со сборной Боснии (4:2) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Мхитарян впервые в карьере забил в одном матче за национальную команду два мяча.
The Armenian Warriors??? #armbih #micki #mkhitaryan #heno #euro2020 @OfficialArmFF pic.twitter.com/ghw7C160oo— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 8, 2019
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