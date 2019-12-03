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Англия сыграет товарищеские матчи с Австрией и Румынией перед Евро-2020

17:18
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Перед стартом Евро-2020 сборная Англии сыграет товарищеские матчи с командами Австрии и Румынии. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что Англия сыграет с Австрией 2 июня в Вене. 7 июня англичане примут Румынию. Пока неизвестно, в каком городе состоится матч.

Ранее стало известно, что 31 марта Англия сыграет товарищеский матч с Данией в Лондоне на стадионе Уэмбли. На Евро-2020 англичане сыграют в группе D с командами Чехии, Хорватии и одним из победителей плей-офф.

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