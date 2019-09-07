Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгром Литвы в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0). Украинцы после 5 туров занимают первое место в группе B, набрав 13 очков из 15 возможных.

— Уже топ сборная Украины или нет? Думаю, нет смысла сейчас об этом говорить, — цитирует football.ua Шевченко. — В нынешнем матче многое получалось, но было и много ошибок, особенно поначалу. Мы допустили несколько ошибок в обороне. Было где-то тяжело, может ребята не совсем приспособились к качеству поля, где-то отскок был непривычным. Все равно, мы должны играть повнимательнее.

Нас ждут очень тяжелые три игры. Наша задача — набрать в них максимум, чтобы попасть на чемпионат Европы. Пока мы эту задачу еще не решили, и было бы неправильно уже рассуждать, что мы будем делать на Евро-2020.