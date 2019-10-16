Андрей Шевченко: «Горжусь тем, что я украинец, верю в талант нашей нации»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы-2020 после победы над Португалией (2:1).

— Это было увлекательное путешествие, — цитирует Шевченко Football.ua со ссылкой на Sky Sports. — Я доволен и счастлив из-за атмосферы, которую удалось создать в команде. Мы победили Португалию, наши футболисты были великолепны, я не ожидал такой игры.

Первое, что нам нужно сделать — это сохранить и улучшить ту комплектацию состава, которая есть. Если наши парни на Евро сыграют так, как в квалификации, я вижу прекрасное будущее. Мы команда, которая растет. В этой квалификации мы показали, что умеем играть в солидный футбол.

Какие у меня обязательства перед сборной? Дело не в обязательствах, просто я горжусь тем, что я украинец. Я полностью окунулся в эту работу, я верю в парней и в талант нашей нации, и это меня стимулирует.

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