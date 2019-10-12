Андрей Шевченко: «Если сборная Украины достойна, она выйдет на чемпионат Европы»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над командой Литвы (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Украинцы с 16 очками возглавляют турнирную таблицу группы B.

— Всю Украину поздравляю, — цитирует Шевченко Football.ua. — Очень важная победа. Двойное спасибо стадиону. Сумасшедшая атмосфера, отличная публика. Хотелось бы такую поддержку иметь везде и всегда.

Я доволен игрой, потому что ребята очень профессионально подошли к этой игре. Меня очень вдохновляет, что команда сыграла достаточно сбалансировано. Главное, что нет никаких травм. Задача была — играть в нашу игру. Ребята четко выполняли нашу установку. Главное было правильно держать ритм и баланс обороны и атаки.

Сыграем ли на Евро? У нас есть две игры. Мы сыграем их так, как должны будем их сыграть. Если мы достойны — мы выйдем. Первое место? Для меня важнее, чтобы мы вышли.

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