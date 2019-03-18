Андрей Шевченко: "Для меня тема Ракицкого исчерпана. Больше не задавайте мне эти вопросы"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что он не хочет в дальнейшем обсуждать тему защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого. Футболист не был вызван в сборную после перехода в российский клуб.

- Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода, когда он принимал это решение, ни после. Я, как главный тренер, принимаю решение, - цитирует специалиста UA-Футбол. - То, которое сегодня лучше для команды. Поэтому, я считаю, мы вызвали тех игроков, которые на сегодня будут лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан. Больше мне не задавайте этих вопросов.

22 марта сборная Украины сыграет со сборной Португалии в отборочном турнире Евро-2020, а 25 марта - против сборной Люксембурга. Оба матча украинцы проведут на выезде.