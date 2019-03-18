Андрей Шевченко: "Буду рассматривать Жуниора Мораеса как кандидата в сборную Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что будет рассматривать кандидатуру форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса. Ранее стало известно, что уроженец Бразилии стал гражданином Украины.

- Для меня получение гражданства Мораесом такая же новость, как и для вас. Я сегодня только прочитал об этом, увидел, - цитирует специалиста UA-Футбол. - Если у него действительно есть паспорт… Почему нет, свяжемся с ним, узнаем все точно. Если все нормально, если у него действительно есть паспорт, я буду рассматривать его как кандидата в сборную. Я еще не знаю точной информации. Когда я буду знать, тогда я приму сегодня вечером решение.

22 марта сборная Украины сыграет со сборной Португалии в отборочном турнире Евро-2020, а 25 марта - против сборной Люксембурга. Оба матча украинцы проведут на выезде.