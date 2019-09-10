Андрей Семенов: «В перерыве состоялся серьезный разговор»

Защитник сборной России Андрей Семенов признал, что команда расслаблено начала отборочный матч Евро-2020 против Казахстана (1:0).

— Это был отработанный стандарт, — заявил защитник в эфире «Матч Премьер». — Моя задача была идти на ближнюю штангу. Хорошо, что Мариу оказался в нужном месте.

Игра выдалась очень непростая. То передачи не доходили, то удары шли мимо. Все время чего-то не хватало.

Многие команды играют агрессивно всеми линиями. «Барселона» так играет. У нас была задача встречать соперника высоко. Атаковать, но и не забывать об обороне. Если казахи перехватывали мяч, то нужно было сразу играть в прессинг.

Организованная, выученная команда. Неприятно когда 10 человек сидят сзади.

В перерыве состоялся серьезный разговор. Сами понимали, что нужно добавлять, прибавлять в темпе. Вальяжно начали игру. На второй тайм вышли более организованно и настырно. Повторюсь, в перерыве поговорили очень серьезно.

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