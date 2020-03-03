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Алексей Сорокин: «УЕФА призывает не поддаваться панике и готовится проводить Евро без изменений»

3 марта 2020, 14:17
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Глава организационного комитета Россия-2020 Алексей Сорокин сообщил «СЭ» рекомендации УЕФА в свете ситуации с распространением коронавируса в Европе и России.

— У оргкомитета нет позиции по поводу угрозы коронавируса, поскольку мы поддерживаем позицию УЕФА, — заявил Сорокин. —  В УЕФА создана рабочая группа, которая рассматривает возможность переноса матчей. Нас призвали не поддаваться панике и готовиться к тому, что календарь Евро не претерпит изменений. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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