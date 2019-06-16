Алексей Сорокин сообщил, что в Санкт-Петербурге будет фан-зона во время Евро-2020

Во время Евро-2020 в Санкт-Петербурге будет фан-зона, сообщил гендиректор оргкомитета турнира в России Алексей Сорокин.
— Есть понимание, в какой части Санкт-Петербурга будет находиться фан-зона?
— Фан-зона в Петербурге точно будет, место уже отобрано — это Конюшенная площадь, - цитируют Сорокина "Известия". - Но в этом вопросе не хочется забегать вперед. Возможно, у нас будет ряд сюрпризов.
Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах 11 стран Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.
Дополнительная информация
https://iz.ru/889350/nikita-pavlov-sevastian-terletckii/nadeemsia-u-bolelshchikov-budet-uproshchennyi-vezd-v-strany-evropy
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