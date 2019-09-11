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Алексей Сорокин: «Прорабатываем вариант организации фан-зон в других городах России»

15:34
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Член совета ФИФА Алексей Сорокин рассказал, где во время чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге будут расположены фан-зоны.

— Одна фан-зона в Санкт-Петербурге точно будет на Конюшенной площади — это уже давно утверждено, — цитирует ТАСС Сорокина. — По второй вопрос сейчас находится в стадии утверждения. До получения официального подтверждения ее адрес я назвать не могу.

Мы прорабатываем вариант организации фан-зон в других городах, собираем ответы. Сможем объявить о количестве городов и о том, какие это будут города, позже, когда финализируем результаты.

Фан-зона в Москве? Выбор места для нее — это прерогатива столичных властей. Думаю, этот вопрос еще будет обсуждаться.

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