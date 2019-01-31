Алексей Сорокин: "Оргкомитет Евро-2020 согласовал использование Fan ID"

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет согласовал использование паспорта болельщика (Fan ID) на матчах турнира. Ранее Fan ID применялись на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. В частности, они заменяли визы иностранным фанатам.

- Оргкомитет турнира достиг договоренности об использовании системы Fan ID на матчах европейского футбольного первенства. При этом стоит отметить, что это лишь утвержденный план. Технические характеристики и остальные нюансы системы будут известны позднее, - цитирует ТАСС Сорокина.

Три матча группового турнира и один четвертьфинал Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге.