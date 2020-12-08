Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Алексей Сорокин — о матчах Евро-2021 в Санкт-Петербурге: «Для УЕФА затруднителен перенос игр в другой город»

8 декабря 2020, 21:10
Теги:

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин опроверг слухи, что УЕФА планирует менять города, где пройдут матчи европейского первенства.

— Спекуляций на этот счет много. Мы уже смеемся, что они создают дополнительный интерес к Евро. Хайп, как модно говорить, — сказал Сорокин в интервью журналисту Илье Казакову на телеканале «Россия 24». — То нам целиком отдают Евро, то его вовсе забирают у России... Мы уже давно философски относимся к этим заявлениям. Мы видим весьма затруднительным для УЕФА перенос матчей в другой город. Остается очень мало времени. Это и сложно, и затратно. В самом неприятном случае матчи могут быть перераспределены между городами.

Напомним, изначально чемпионат Европы планировался к проведению в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир