Алексей Сорокин надеется на облегчение процедуры выдачи виз для россиян на Евро-2020

Гендиректор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин надеется, что у российских болельщиков не будет проблем с получением виз в европейские страны на время чемпионата Европы.

— На время Евро-2020 Россия упростит въезд для иностранцев, как это уже было на ЧМ-2018. Со стороны стран шенгенской зоны и Британских островов планируются ответные меры?

— Надеемся на послабления и облегчение процедуры выдачи виз, - цитируют Сорокина "Известия". - Может быть, не на законодательном уровне, а на организационном. Надеемся, что у наших болельщиков будет упрощенный въезд в страны Европы. Тем более уже сейчас понятно, что если Россия попадет в финальную часть турнира и пройдет групповой этап, то точно проведет матч плей-офф не в Санкт-Петербурге, а в одной из европейских стран. Поэтому ведем диалог с коллегами и надеемся на положительный исход.

Матчи Евро-2020 пройдут в 12 городах 11 стран Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.