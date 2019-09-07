Александр Головин: «В начале матча оказались не готовы к такому сопротивлению шотландцев»

Полузащитник сборной России Александр Головин после победы над Шотландией (2:1) в матче отборочного цикла ЧЕ-2020 заметил, что в первом тайме его было сложно зацепиться за мяч, приходилось опускаться в опорную зону

— Почему так начало начали матч?

— Не знаю. Наверное, из-за того, что давно не собирались вместе. Видимо, оказались не готовы к такому уровню сопротивления.

— За счет чего удалось переломить ход встречи? Можно ли сказать, что мы на уровень выше шотландцев?

— Мы посильнее по ряду аспектов. После пропущенного гола поняли, что надо прибавлять. Не могли позволить себе проиграть. Ведь шотландцы — наши главные конкуренты по группе. Поэтому пришли в себя и начали играть.

— Вы задержались в раздевалке, а потом вышли на второй тайм и сразу имели два момента, чтобы забить

— Да, появились моменты после перерыва. Должен был сам забивать. Но главное — есть три очка.

— Так почему задержались в раздевалке?

— Да попросил таблетку. В колено попали. Но ничего серьезного.

— Вам как креативному игроку насколько тяжело было проявлять себя в такой рубке?

— Соглашусь, было непросто, особенно в первом тайме. Вообще не было свободных зон. Приходилось опускаться ниже, к опорникам, чтобы получать мяч. Но после перерыва кто-то у шотландцев, видимо, подустал. Стало полегче. (Александр Рогулев)