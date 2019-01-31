Александр Беглов: "Санкт-Петербург готов к проведению чемпионата Европы"

Временно исполнящий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город готов к проведению матчей чемпионата Европы-2020.

- Мы готовы к проведению чемпионата. Приезжали представители, которым мы показывали наш город, стадион, инфраструктуру, и все оказались довольны, - приводит слова Беглова ТАСС. - Нужно сделать все необходимое для того, чтобы мы так же хорошо, красиво, гостеприимно, добродушно приняли чемпионат Европы, как мы это сделали на чемпионате мира. У Санкт-Петербурга есть все необходимое, чтобы на самом высоком уровне провести этот чемпионат.

В связи с 60-летним юбилеем турнира, чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, матчи примут Лондон, Глазго, Баку, Будапешт Бухарест, Мюнхен, Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Рим и Дублин. Финал Евро пройдет в Лондоне.